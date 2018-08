Senegal wil pas in september importuien

Senegal, de belangrijkste afnemer van Nederlandse uien, opent waarschijnlijk medio september (week 37) de grens voor importuien.

Dat zegt William Nannes, inkoper van bij J.P. Beemsterboer Food Traders uit Warmenhuizen. “Het is nog niet officieel vastgelegd, maar er wordt gesproken om tussen 12 en 20 september de grens te openen.”

Senegal langer zelfvoorzienend

Senegal heeft een grotere eigen oogst dan waar eerder van werd uitgegaan, waardoor het land langer zelfvoorzienend is. De late eigen oogst ligt nu en de komende weken nog op de binnenlandse markten.

Er staan al Nederlandse uien op de kade of zijn onderweg, wat goed is voor ongeveer een maand consumptie, weet Nannes. Het kost € 100 per dag om een container uien op de kade te laten koelen. Die kosten lopen hard op als de grens pas in september opengaat. De vraag is of die uien in Dakar blijven of een andere bestemming krijgen.

Importquotum

Senegal controleert de import al jaren door de grens tussen grofweg februari en september te sluiten, dit om de eigen uiensector te beschermen.

Vorig jaar opende Senegal de grens voor importuien op 16 augustus. Vanaf september 2017 werd een maandelijks importquotum afgegeven. Het is niet duidelijk per wanneer Senegal dit seizoen een quotum afgeeft.