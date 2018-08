Rustige afzet uien in week 30

De uitvoer van uien komt nog niet echt op gang.

In week 30 zijn 14.922 ton uien uitgevoerd naar 60 verschillende landen, blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De belangrijke afnemer Senegal heeft officieel de poort nog niet geopend voor importuien, waardoor er nog geen grote volumes uien worden geëxporteerd.

Alsnog zijn de meeste uien in week 30 naar Senegal vervoerd; 2.128 ton. Ivoorkust en Guinee namen respectievelijk 2.006 ton en 1.781 ton uien af. Binnen Europa is Groot-Brittannië de grootste afnemer met 1.233 ton uien in week 30.

Meeste uien in week 27-30 naar Ivoorkust

In het hele seizoen 2018-‘19 zijn 54.235 ton uien afgezet. Tot dusver zijn in week 27 tot en met week 30 de meeste uien naar Ivoorkust gegaan. Het land heeft 8.555 ton uien afgenomen. Op het moment dat Senegal officieel de grens opent zal deze voorsprong snel worden ingelopen. Mauritanië heeft dit seizoen 2.274 ton uien afgenomen. Dat is iets minder dan vorig seizoen in dezelfde periode (2017-’18: 2.520 ton). Er liggen op het moment uien uit Marokko in Mauritanië, waardoor de vraag minder is.