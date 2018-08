Proefrooiingen uien wisselen sterk per regio

Proefrooiingen van uienzaadbedrijf De Groot en Slot wijzen tot dusver op wisselende, maar over het algemeen lagere opbrengsten.

“We haalden van de week van 1 perceel 2 proeven, waarvan een proef op 40 ton per hectare uitkwam en de tweede op 60 ton per hectare”, zegt Peter Vroegindeweij van De Groot en Slot. Ook per regio zijn de verschillen groot. In Noord-Limburg is een perceel met 70 ton per hectare uit de proefrooiing gekomen, maar ook een beregend perceel met een hectareopbrengst van 40 ton. In Flevoland werd tijdens een proefrooiing 55 ton per hectare uien geoogst van een perceel waar andere jaren gemiddeld 70 tot 80 ton per hectare vanaf komt. In het Zuidwesten zitten er percelen tussen die 20 ton niet gaan halen. Vroegindeweij: “Ik verwacht dat er in het Zuidwesten percelen zijn die niet gerooid gaan worden.” Ik schat op het moment de landelijke opbrengst zo’n 30% tot 35% lager in dan vorig seizoen.

Verschil tussen vroeg en laat ingezaaide stukken

De verschillen zijn dit jaar ook goed te zien tussen vroeg ingezaaide percelen en later ingezaaide stukken. De vroege percelen hadden een streepje voor en deze opbrengsten over het algemeen hoger. “Hoewel de kwaliteit goed is, zien we ook dit jaar weer probleem met trips”, merkt Vroegindeweij op. “Ik ben geen plek in Nederland tegengekomen die tripsvrij is.” De hoge temperaturen en droogte hebben de druk vergroot.

Wat doen beregende percelen in bewaring

Het is ook de vraag wat de beregende percelen in de bewaring gaan doen. “Daar zit risico in de vorm van bacterie-infectie aan”, zegt Vroegindeweij. “We zien voorbeelden vanuit het verleden dat in bewaring toch bacteriën in de beregende uien zitten. Maar dat is afwachten.”