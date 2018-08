Proefrooiing Aviko: laagste opbrengst sinds 2012

De gemiddelde opbrengst van de hoofdoogst van aardappelen komt in week 32 uit op 37 ton per hectare.

Daarmee komt de gemiddelde hectareopbrengst 12 ton lager uit vergeleken met een jaar geleden (week 32 2017: 49 ton). Dat blijkt uit de recente proefrooiing van Aviko Potato. De gemiddelde opbrengst is in week 32 de laagste sinds 2012. Vanaf 2012 worden de belangrijkste hoofdrassen bemonsterd.

Matige groei fritesaardappelen

De groei van de fritesaardappelen is matig. “We zien overal dat de gewassen verder zijn qua afrijping dan andere jaren”, zegt Wiert Wiertsema, agronoom van Aviko Potato. “Onze proefrooiingen geven landelijk gezien een goed beeld, maar het is lastig om er uit af te leiden hoe de verschillen tussen de regio’s zijn. Daarvoor bemonsteren we niet genoeg percelen.”

Aardappels rooien in Flevoland, in een vorig seizoen. De gemiddelde opbrengst is in week 32 de laagste sinds 2012, blijkt uit proefrooiingen van Aviko. - Foto: Ruud Ploeg

Het gemiddelde onderwatergewicht (owg) zit in week 32 op 408 gram. Daarmee stijgt het owg met 6 gram ten opzichte van vorige week. Wiertsema: “Er is nog niet veel neerslag gevallen in de meeste gebieden.” De komende weken is het owg afhankelijk van meerdere factoren zoals het weer, de vitaliteit van het gewas, of een teler beregent of niet en of er doorwas ontstaat. Ook het ras en regio zijn bepalend.

Tot 2 jaar geleden toonde Aviko Potato de proefrooicijfers van de rassen Agria, Victoria, Innovator en Fontane afzonderlijk. Sinds vorig jaar is het een gemiddelde van de 4 rassen.

Lager onderwatergewicht Innovators

Uit de laatste proefrooiing van aardappelhandel Van der Linde uit Emmeloord blijkt dat het gemiddelde onderwatergewicht in week 33 op 422 gram ligt. Dat is 9 gram lager dan een week eerder. “Opvallend is deze week dat het onderwatergewicht omlaag is gegaan door de gevallen regen”, zegt Eric van der Linde. “Wij hebben in de Noordoostpolder afgelopen week zo’n 30 millimeter neerslag gehad.”

Groei neemt af

Het is duidelijk dat de groei afneemt, zoals Van der Linde vorige week al aangaf. De gemiddelde bruto-opbrengst van Innovators komt in week 33 uit op 44,7 ton per hectare. Dat is een stijging van slechts 1,3 ton per hectare vergeleken met een week eerder. De hectareopbrengsten van de vijf verschillende bemonsterde percelen liggen tussen 36 ton tot 51,6 ton.