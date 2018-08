Phytophthora kan deze week toeslaan

De weersomstandigheden zijn gunstig voor de ontwikkeling van de aardappelziekte phytophthora.

De stabiliteit van eerder dit seizoen, waarin het scherpe zomerweer hoogtijdagen vierde, is eruit.

Zo verklaart Cor Rijzebol, technisch expert bij Dacom Farm Intelligence, de vele gekleurde stippen die deze week te zien zijn op de kaarten die het risico op phytophthora aangeven.

Tekst gaat verder onder foto

Ondanks dat er geen grote hoeveelheden neerslag is gevallen, zijn er deze week dagen waarop phytophthora zou kunnen toeslaan. Dinsdag is de ‘gevaarlijkste dag’, met de meeste rode stippen, bijna in het hele land. Woensdag is het ook op veel plekken oppassen geblazen. - Illustratie: Dacom

“Door het seizoensverloop tot nu toe zijn er weinig haarden aanwezig, beduidend minder dan gemiddeld”, zegt Rijzebol. “Daardoor is, ondanks het verhoogde risico, de druk van phytophthora niet perse hoog.”

Dinsdag gevaarlijkste dag voor phytophthora

Ondanks dat er geen grote hoeveelheden neerslag is gevallen, zijn er deze week dagen waarop phytophthora zou kunnen toeslaan. Dinsdag is de ‘gevaarlijkste dag’, met de meeste rode stippen, bijna in het hele land. Woensdag is het ook op veel plekken oppassen geblazen.

Na een onderbreking van een paar dagen, neemt het aantal donkere en rode stippen in het weekeinde weer toe. Rijzebol: “Zoals nu te zien is, eerst alleen in de noordelijke helft van het land.”

Vanaf donderdag wordt een overgang voorspeld naar regenachtig weer, vooral op zaterdag. Voor volgende week staat droger, zonniger weer op het programma. Vinger aan de pols dus, wat phytophthora betreft.