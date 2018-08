PCA: Fontanes laten het nu al afweten

Zeer lage opbrengsten van Fontane en Bintje liggen in het verschiet. Dat concludeert het Belgische aardappelinstituut PCA na haar eerste proefrooiing.

Na 87 groeidagen ligt de gemiddelde opbrengst van Fontane op 24 ton per hectare, waarbij het perceel met de hoogste opbrengst 30 ton noteert en op het slechtste perceel slechts 12 ton per hectare werd gemonsterd. Een gemiddelde opbrengst van 24 ton is erg laag. Het 10-jarige gemiddelde na 87 groeidagen ligt op 30 ton per hectare. Gemiddeld bedroeg de opbrengst op 23 juli 31 ton per hectare, 7 ton meer dan dit jaar. Vooral laat gepote percelen scoren lage opbrengsten. Bij de percelen die in mei zijn gepoot, zit er gemiddeld 6 ton per hectare minder onder dan de Fontanes die al in april zijn gepoot.

De sortering is ook niet om over naar huis te schrijven. Fijn en veel kriel. Gemiddeld zat nog maar 41% van de knollen in de maat 50 millimeter opwaarts. Op sommige velden werden nauwelijks grove knollen gevonden.

Het onderwatergewicht lag tussen de 369 en 450 gram. Dat weerspiegelt volgens het PCA de droogte en is een aanwijzing dat de rassen al ver in hun levenscyclus zijn. Veel percelen zijn al voor 10% afgestorven, wat gezien het ras zeker 2 weken te vroeg is.

Doorwas in Bintje

Met de Bintjes is het nog droeviger gesteld, aldus PCA. De gemiddelde opbrengst bedraagt op dit moment 22 ton per hectare, met een spreiding van 14 tot 32 ton per hectare. Het 10-jarig gemiddelde na evenveel groeidagen bedraagt 27 ton, en normaal op 24 juli 29 ton. Laat poten beperkt het aantal groeidagen. Door later te oogsten, zou in theorie het aantal groeidagen gelijk getrokken kunnen worden, maar door de droogte ziet het ernaar uit dat het gewas dit niet zal redden. De Bintjes rijpen al af, terwijl in een normaal jaar op dit tijdstip nog geen tekenen van afrijping zichtbaar zouden moeten zijn. Slechts 7 van de 18 percelen kwam boven de 25 ton per hectare uit. Ook zijn de Bintjes erg fijn. Slechts 24% zat in de maat 50 millimeter opwaarts.

Het onderwatergewicht zat tussen de 344 en 445 gram. In de Bintjes is ook doorwas vastgesteld. Het gaat hoofdzakelijk om scheuten, die 2 tot 4 centimeter lang zijn. Op 1 perceel werden ook al secundaire knollen aangetroffen.

Doorwas in Bintje. Foto: Henk Riswick

Opbrengst vroege 10 tot 15 ton lager

De opbrengst van de vroege rassen (Amora en Première) zonder beregening ligt 10 à 15 ton lager dan gemiddeld. De halfvroege rassen zijn hun laatste strijd nog aan het voeren (Anosta en Sinora), maar ook daar zijn de minopbrengsten groot. Voor de (half)late rassen werd altijd gehoopt dat de regen nog op tijd zou komen. De ervaring van vorig jaar had immers geleerd dat zelfs een achterstand in opbrengst van 10 ton per hectare eind juli nog kon uitdraaien op een normale opbrengst voor Bintje (50 ton/ha) en Challenger (55 ton/ha) en een bovengemiddelde opbrengst (+6 ton) voor Fontane (59 ton/ha).

Het loof van Bintje zonder beregening is op sommige plaatsen tot 75% afgestorven

De proefrooiing heeft volgens PCA pijnlijk duidelijk gemaakt dat het dit jaar anders loopt. Er werd later geplant, vaak in minder goede omstandigheden als vorig jaar, maar vooral: de regen blijft uit. Op plaatsten waar werkelijk geen regen viel, zijn de gewassen ver gevorderd. Het loof van Bintje zonder beregening is op sommige plaatsen tot 75% afgestorven. Ook het loof van vroeg geplante Fontane is aan het afsterven en Daisy verbleekt zeer snel. Het gewas van Challenger lijkt nog het langst groen te blijven. Met de huidige voorspelling zal de regen voor deze percelen te laat komen.