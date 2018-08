Notering zaaiuien start met € 21 in Goes

De eerste notering voor zaaiuien af land van seizoen 2018-’19 start op de telersbeurs in Goes met € 19 tot € 21 per 100 kilo.

Dat is € 10 hoger dan waarmee de notering op 8 augustus 2017 startte. De handel wordt met name gedaan in vroege zaaiuien.

De af-landnotering van plantuien loopt nog prima door en komt deze week € 1 hoger uit op € 18 tot € 24 per 100 kilo. Het aanbod plantuien is de komende weken nog voldoende, omdat veel percelen in het zuidwesten niet kunnen worden beregend en daardoor niet worden gerooid. De verwachting is de de prijs van plantuien op niveau blijft, omdat de droogte ongunstig is voor de uien.