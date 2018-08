NEPG: aardappelsector moet krachten bundelen

De Northwestern European Potato Growers (NEPG) wil dat telersorganisaties, verwerkers (European Processors’ Association) en handel (European Potato Traders Association) met elkaar om tafel gaan.

Volgens NEPG-bestuurslid Jan de Lange is aardappelen telen geen Nederlandse aangelegenheid meer, maar een Noordwest-Europese.

De vereniging van aardappelverwerkers Vavi en LTO-akkerbouw hebben met elkaar gesproken en geconstateerd dat er fors te weinig aardappelen zijn. Half september, als duidelijker is hoe de hoofdoogst is gegroeid, wordt de balans opgemaakt en contractvoorwaarden tegen het licht gehouden.

De NEPG vindt de contracten ‘niet meer van deze tijd’. De organisatie wil het ijzer smeden als het heet is, want er worden te veel aardappelen gecontracteerd en in jaren met extreem weer trekt de teler aan het kortste eind.

20% minder aardappelen in NEPG-landen

Proefrooiingen in de NEPG-landen bevestigen het beeld dat aardappelopbrengsten fors tegenvallen. In Frankrijk wordt 15% tot 20% minder aardappelen verwacht dan het meerjarig gemiddelde. Duitsland gaat uit van een opbrengstverlies van ten minste 25%, verwacht het Bundesverband der Obst-, Gemüse und Kartoffelverarbeitenden Industrie (BOGK). Ook in Engeland melden telers dat het extreem droge weer flinke schade heeft aangericht.

Uit proefrooiingen in de NEPG-landen blijkt dat de opbrengsten fors tegenvallen. - Foto: ANP

Belgische opbrengsten schommelen sterk, omdat veel telers daar niet kunnen beregenen. Ook in België liggen opbrengsten zo’n 20% lager dan het meerjarig gemiddelde. Uit proefrooiingen van het Belgische aardappelinstituut PCA gehouden op 6 en 7 augustus bleek dat de hectareopbrengsten van Fontanes tussen 18 ton tot 48 ton liggen.

Dat komt neer op een gemiddelde opbrengst van 29 ton per hectare en ligt daarmee fors onder het 10-jarig gemiddelde van 36 ton per hectare (na 100 groeidagen). Ook de hectareopbrengst van Bintje ligt met gemiddeld 27 ton zo’n 7 ton onder het 10-jarig gemiddelde.

Doorwas

Daarbij worden in berichtgevingen steeds vaker meldingen over doorwas genoemd. De netto-opbrengsten die zijn gecontracteerd zijn daardoor voor veel telers niet haalbaar.

Telers die niet kunnen beregenen zitten met hun handen in het haar, maar ook de grotere telers met honderden hectares aardappelen, omdat deze niet het materieel en de tijd hebben om op het gewenste moment te beregenen in tijden van extreme droogte.

NEPG: boeren kunnen risico niet alleen dragen

Boeren kunnen al het risico niet meer alleen dragen, waardoor krachten moeten worden gebundeld. Daarom moeten de Europese telersorganisaties en de industrie samen om de tafel, vindt NEPG.

Het zou goed zijn als voor het uitkomen van de nieuwe contracten (rond december) voldoende overleg is geweest tussen industrie en telersorganisaties over meer financiële zekerheid voor de teler.