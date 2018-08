De beslissing eind juli van het Europees Hof van Justitie dat nieuwe genbewerkingstechnieken zoals Crispr-Cas moeten worden gezien als genetische modificatie heeft voor een ware schok gezorgd in wetenschappelijke kring.

“De landbouw van de toekomst heeft Crispr-Cas nodig”, stellen 12 wetenschappers van de Katholieke Universiteit Leuven in De Standaard. Door de zienswijze van het Hof vallen de nieuwe gentechnieken onder dezelfde strenge ggo-wetgeving.

Verdubbeling opbrengst zonder uitbreiding areaal

“Op termijn zal de opbrengst van onze gewassen moeten verdubbelen, zonder uitbreiding van het landbouwareaal. Een te grote impact op biodiversiteit en ecosysteem kunnen we ons niet veroorloven. Daarom is de snelle ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere gewassen cruciaal. Met Crispr-Cas kunnen planten resistent worden gemaakt tegen ziekten en plagen, zijn er geen of minder pesticiden meer nodig en kunnen we mislukte oogsten beperken door planten te wapenen tegen hitte en droogte.”

De wetenschapper spreken van fundamentele verschillen tussen ggo-toepassingen en Crispr-Cas. De laatste is ‘veiliger en doeltreffender dan technieken die willekeurig genetische veranderingen introduceren’, betogen ze.