Infectiedruk phythophthora neemt toe door regen

Na weken tegen een egale kaart met infectiekansen voor phytophthora te hebben aangekeken, ziet het er nu als gevolg van de regen voor deze week anders uit.

Na een behoorlijke toename van de infectiekansen afgelopen weekend en maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 augustus meldt Dacom Farm Intelligence vanaf donderdag 16 augustus weer infectiekansen van 0 tot 5%. Dan staat in de kaart nog één rode stip (meer dan 50% infectiekans).

Verder is het beeld voor donderdag, vrijdag en ook zaterdag overwegend lichtgroen. Voor dinsdag en in mindere mate voor woensdag waren er in grote delen van het land volgens Dacom behoorlijk grote infectiekansen.

De variatie in infectiekansen worden veroorzaakt door grote verschillen in neerslag. Ook binnen gebieden zijn er flinke verschillen in wat er aan water gevallen is.

Dacom adviseert telers om voor de infectiedruk en een spuitadvies in hun eigen percelen een beslissingsondersteunend systeem (Bos) te raadplegen. In veel gevallen zijn de gewassen behoorlijk verzwakt en daardoor extra vatbaar voor een infectie.

Voor de 2e helft van deze week wordt vaster weer verwacht, waardoor de infectiekansen afnemen. Biologische percelen worden al volop gebrand om de aardappelziekte tot staan te brengen.