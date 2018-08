Hoogste opbrengst met uienrassen Hybelle en Donna

De uienrassen Hybelle en Donna scoren de hoogste cijfers op netto-opbrengst op de Rassenlijst Zaaiuien 2019.

Waar 100 staat voor het gemiddelde van alle rassen, scoort Hybelle een 108 in gebied Zuidwest en een 110 in Flevoland. Donna haalt een 109 in Zuidwest en een 108 in Flevoland. Deze netto-opbrengst is een langjarig gemiddelde van uien na bewaring.

De lijst is donderdag 30 augustus gepubliceerd op de Uiendag 2018 in Colijnsplaat. Naast opbrengst zijn ook andere belangrijke eigenschappen beoordeeld. Een paar highlights: de hardste uien zijn – met flinke afstand op de rest – Dormo en Progression met 115 punten (100 is het gemiddelde), de meest huidvaste is Hoza en de langste spruitrust is geconstateerd bij Delta Gigant en vlak daarna Progression.

Het rassenonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Holland Onion Association en valt onder het ketenbrede kwaliteitsproject Uireka. De uitvoering van het rassenonderzoek ligt in handen van het uienkennis- en innovatiecentrum UIKC.

De rassenlijst is bedoeld als leidraad bij de rassenkeuze voor het volgende seizoen.