Frankrijk oogst ondanks droogte meer aardappelen

Frankrijk oogst dit seizoen minder tarwe, maar juist meer aardappelen.

De agrarische infodienst Agreste verwacht een oogst van 35,1 miljoen ton tarwe. Dat is dan 4% minder dan vorig jaar en 2,1% onder het vijfjaarlijks gemiddelde. Voor consumptie-aardappelen verwacht Agreste een recordoogst van 6,45 miljoen ton. Dat is 1,5% meer dan vorig seizoen en dat is geheel te danken aan het areaal dat met 145.000 hectare 6.000 hectare groter is dan in 2017. Frankrijk is de grootste graanproducent in de EU en een grote producent van aardappelen.

Koolzaad en durumtarwe

Vooral koolzaad en durumtarwe hebben zwaar te lijden van het weer, aldus Agreste. Daarbij gaat het niet alleen om de droogte, die vooral het oosten van het land heeft getroffen, maar ook om hevige regenval vlak voor of tijdens de oogst. Aan koolzaad is 4,6 miljoen ton van het veld gekomen vergeleken met 5,4 miljoen ton vorig seizoen. Die daling is geheel te wijten aan een lagere opbrengst per hectare want het areaal was juist bijna 8% groter. De oogst aan durumtarwe wordt nu geschat op 1,8 miljoen ton, ruim 13% lager dan in 2017.

Beperkte daling gerst

Bij gerst blijft de daling met 11,8 miljoen ton beperkt tot 2,7%. Die gerstoogst ligt daarmee nog iets boven het gemiddelde over de laatste 5 jaar. Ook bij andere akkerbouwgewassen is sprake van flink lagere opbrengsten. Zo komt er naar verwachting 1,3 miljoen ton zonnebloemzaad van het veld, dat is ruim 17% minder dan een jaar geleden, terwijl bij voedererwten met 705.000 ton sprake is van een daling van 8%.