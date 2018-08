Europese graanhandel zakt in

De Europese graanhandel met derde landen draait op een laag pitje.

De Europese Unie exporteert dit seizoen 2018-‘19 tot nu toe minder tarwe dan in de twee voorgaande jaren. Ook de tarwe-import is gedaald, evenals de import van mais.

Dat blijkt uit gegevens van de Europese Commissie over de periode 1 juli tot en met 12 augustus.

Vorig jaar was tot 12 augustus 2,3 miljoen ton zachte tarwe verkocht aan landen buiten de EU. In 2016 was dat zelfs bijna 3,7 miljoen ton. Dit jaar blijft de teller steken op ruim 1,3 miljoen ton. Dat is 43% minder dan dezelfde periode een jaar geleden.

EU importeert minder mais en gerst

Ook de maisimport is gedaald. Tot 12 augustus is bijna 1,5 miljoen ton mais uit derde landen gekocht. Dat is 22% minder dan een jaar geleden. De import van gerst is ook veel kleiner dan vorig jaar, maar de export groeide wel. Die is ruim verdubbeld naar 797.000 ton. Dat is echter nog wel altijd 28% minder dan in dezelfde periode 2016.

Concurrentie van tarwe uit Rusland

Dat de EU minder tarwe exporteert, komt omdat Europese tarwe moeilijk kan concurreren met die uit Rusland, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

“De roebel is goedkoop ten opzichte van de euro. In de laatste aankooptender van Egypte zie je dan ook dat van de 420.000 ton tarwe er 360.000 uit Rusland komt en 60.000 uit Roemenië, dat niet in de eurozone zit. Rusland heeft dit jaar wel minder tarwe geoogst, maar heeft nog voorraden liggen uit de recordoogst van vorig jaar. Alhoewel de Russische export nu wel terug loopt. Ook in Rusland stijgen de tarweprijzen. In een stijgende markt houden telers hun tarwe vast.”

Tegenvallende maisoogst in Europa

De RVO-woordvoerder verwacht dat de maisimport door de EU gaat toenemen. “De maisoogst gaat tegenvallen in Noord-Duitsland, Polen, de Baltische staten en Scandinavië. Bovendien verwacht Oekraïne een grote maisoogst omdat het daar tot nu toe voldoende regent tijdens het groeiseizoen. Dan komt veel mais beschikbaar voor export naar de EU.”

“Dat is ook nodig want de EU heeft sinds juli een importheffing op Amerikaanse mais van 25% als reactie op de importmaatregelen van de VS.”