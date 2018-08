EU verliest terrein op tarwemarkt

De EU moet terrein prijsgeven op de tarwemarkt door de kleine oogst.

Rusland blijft dit seizoen de grootste tarwe-exporteur in de wereld. Ondanks dat ook daar minder tarwe van het land komt. De International Grains Council (IGC) schat in een nieuwe graanprognose dat de EU dit seizoen 135,8 miljoen ton tarwe oogst. Dat is ruim 15 miljoen ton minder dan vorig seizoen (-10,2%). Dit heeft gevolgen voor de export. Die zakt terug van 23,4 miljoen ton vorig seizoen naar 23,2 miljoen ton in 2018/2019. De EU kan nog flink meedoen op de wereldmarkt doordat de voorraden flink worden aangesproken. De EU had begin dit seizoen op 1 juli ruim 20 miljoen ton tarwe op voorraad. De IGC verwacht dat dat is geslonken naar 13,7 miljoen ton op 30 juni 2018.

EU naar vierde plek op ranglijst tarwe-exporteurs

De EU zakt naar de vierde plek op de ranglijst van grootste tarwe-exporteurs. Rusland blijft de grootste met een export van bijna 31 miljoen ton (vorig seizoen 41,3 miljoen ton). Daarna volgt de VS met een export van 29 miljoen ton en daarna Canada met 23,3 miljoen ton. Rusland blijft dus koploper op de tarwemarkt, ondanks de lagere productie. Die schat de IGC dit seizoen op 67 miljoen ton. Dat is 21% kleiner dan de recordoogst die Rusland vorig seizoen van de akkers haalde.

Totale tarweproductie 6% minder

De totale tarweproductie in de wereld schat de IGC op 716 miljoen ton. Dat is 6% minder dan vorig seizoen. Het verbruik blijft vrijwel gelijk op 734 miljoen ton waardoor de voorraden op het eind van dit seizoen zijn gekrompen naar 248 miljoen ton. Dat is 18 miljoen ton minder dan aan het begin van dit seizoen.

De totale graanproductie komt dit seizoen 2018/2019 op 2.063 miljoen ton, verwacht het IGC. Dat is minder dan in de twee voorgaande seizoenen. Terwijl het graanverbruik met 2.129 miljoen ton een nieuw record bereikt. Daardoor krimpen de graanvoorraden naar de kleinste hoeveelheid in 4 jaar. Krimpende voorraden ondersteunen de graanprijzen.