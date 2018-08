Duitse graanoogst 20% onder 5-jarig gemiddelde

De Duitse graanoogst zal 16% lager zijn dan in 2017 en 20% onder het 5-jarige gemiddelde liggen.

Dat blijkt uit de eerste officiële raming van de Duitse graanoogst van het Statistische Bundesamt. Zonder korrelmais betekent dat een oogst van 34,4 miljoen ton. Het meerjarig gemiddelde (2012-2017) ligt op 43,9 miljoen ton, vorig jaar was het resultaat 41 miljoen ton.

Graanoogst in het West-Duitse Issum. - Foto: ANP

De wintertarweoogst komt afzonderlijk bekeken op 19,2 miljoen ton. Dat is 5,5 miljoen ton onder het meerjarig gemiddelde. De raming is gebaseerd op de stand van zaken in juni en kan nog fors naar beneden worden bijgesteld, gezien het feit dat het sindsdien niet of nauwlijks heeft geregend. De regering in Berlijn hoopt na 22 augustus een meer definitieve raming op te kunnen laten stellen.

Koolzaadoogst 31% lager

Statistici ramen de koolzaadoogst op 3,5 miljoen ton: 31% onder het meerjarig gemiddelde.Voor de korrelmaisoogst ontbreekt nog een prognose. Het Bauernverband (DBV) schatte deze woensdag op 4 miljoen ton. Ook dat kan uiteindelijk nog flink minder zijn.