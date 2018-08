Droogte nog erger voor Duits graan dan gedacht

De droogte heeft het Duitse graan nog meer aangetast dan eerder werd gedacht.

Het Deutsche Bauernverband verwachtte begin augustus nog een oogst van 36 miljoen ton graan. Nu gaat daar nog eens 400.000 ton vanaf naar 35,6 miljoen ton, meldt de Duitse boerenbond in de laatste oogstraming van dit graanseizoen. De oogst van 2018 valt 12,3 miljoen ton (-26%) lager uit dan gemiddeld. Van 2013 tot en met 2017 oogstten de Duitse akkerbouwers gemiddeld 48 miljoen ton graan per jaar. Het DBV schat de koolzaadoogst op 3,3 miljoen ton. Dat is 36% minder dan het vijfjaarlijks gemiddelde.

Verzoek om steun

Het is nog erger dan we eerst dachten, zegt DBV-voorzitter Joachim Rukwied. “De droogte decimeert niet alleen de graan- en koolzaad oogsten. Ook de productie van ruwvoer is veel lager dan normaal. Daarom verzoeken wij nogmaals heel dringend aan de bondsregering en aan de regeringen van de getroffen deelstaten om de boeren te helpen.”