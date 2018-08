Croky krimpt chipsproductie in door droogte

Chipsfabrikant Roger & Roger (R&R) in het Belgische Moeskroen beperkt de productie van chips doordat er onvoldoende aanvoer van aardappelen is.

“De oude oogst is nagenoeg op, de nieuwe komt door de droogte niet op gang”, licht Tom Demeyer, marketingdirecteur van Croky, toe. Croky is een merk van R&R.

Het bedrijf heeft zijn klanten op de hoogte gesteld van een tijdelijke inkrimping van het aanbod. Het komt er op neer dat Croky zich de komende periode focust op de meest gangbare smaken, zoals paprika en bolognese, en verpakkingen en dat de productie van speciale producten tot nader order wordt stilgelegd.

Aardappelknollen te klein voor goede chipsmaat

Hoe lang de productiebeperking gaat duren, kan Demeyer niet zeggen. “Dat hangt van het weer af. We kiezen nu voor een strategie waarbij de teler de gelegenheid krijgt zijn oogst te verbeteren. We vinden in ieder geval dat de knollen nu nog te klein zijn om er een goede maat chips van te maken. We hopen erop dat de telers door te wachten een betere opbrengst hebben en uiteindelijk ook meer tonnages beschikbaar hebben. Dat is voor iedereen de beste oplossing.”

‘Nog nooit zo droog in alle teeltgebieden’

R&R produceert jaarlijks 45.000 ton chips en koopt daarvoor meer dan 140.000 ton aardappelen in.

Overigens realiseert Demeyer zich dat het nog maar de vraag is in welke mate gewassen zich zullen herstellen en uitgroeien tot de gewenste maat als er regen komt. Het is voor het eerst dat de fabriek met een zo grote droogte in alle teeltgebieden wordt geconfronteerd. “Ik kan dan ook niet zeggen voor hoe lang we de productie beperken.”

Voor chips worden ronde aardappelen gebruikt. Belangrijke chipsrassen zijn Lady Rosetta en Lady Claire.