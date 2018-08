Cosun: forse daling bietenproductie

Cosun verwacht een forse daling van de bietenproductie. Dit jaar wordt gemiddeld 85 ton bieten per hectare geoogst. Vorig jaar was dat 93,3 ton.

In 2016 bleef de gemiddelde wortelopbrengst steken op 78 ton per hectare door enorme wateroverlast in de herfst.

Op basis van deze prognose verwacht Cosun dit jaar een gemiddelde suikerproductie van 14,3 ton per hectare. Dat was vorig jaar 15,5 ton.

Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken van Suiker Unie, benadrukt dat het lastig is een betrouwbare prognose te maken. “Door de droogte zijn er zeer grote verschillen. Er zijn percelen die nu al op ruim 90 ton bieten zitten. Er zijn percelen waar nog geen 10 ton bieten per hectare op staan.”

De oogstprognose is dan ook een ruwe schatting. Sikken: “Dit is absoluut geen normaal jaar. We weten niet precies hoeveel bietenpercelen droogteschade hebben en we weten we ook niet hoe erg die schade per perceel is. Er zijn percelen die helemaal onderuit gaan. Maar er zijn ook percelen waar vroeg is gezaaid en waar de bieten volop konden profiteren van de warmte die daarna kwam.”

Na de extreme droogte in juni en juli valt er nu her en der wat regen. De bieten gaan dan weer groeien, zegt Sikken. “De bieten maken weer nieuw blad. Dat gaat ten koste van de suiker in de biet, waardoor het suikergehalte eerst gaat dalen. Na verloop van tijd begint het nieuwe blad suiker te produceren. Dat maakt het lastig de suikerproductie in te schatten.”

Bietencampagne start op 11 september

Suiker Unie start dit jaar op 11 september met de bietencampagne in de 2 fabrieken in Dinteloord en Vierverlaten. Dat is een week later dan aanvankelijk de bedoeling was, zegt Sikken. “Met de latere start komt Suiker Unie tegemoet aan de wens van veel telers om de bieten voor de vroege levering iets later te kunnen oogsten. Vóór de zomer verwachtten we een goede opbrengst van ruim 92 ton bieten en 15,7 ton suiker per hectare omdat de bieten hard groeiden als gevolg van de warmte. Dat was voordat de droogte een rol ging spelen. Vorig jaar zijn we ook op 11 september begonnen, maar toen moesten we meer bieten verwerken dan we aanvankelijk hadden ingeschat.”

Suiker Unie verwacht dat de campagne 19 weken gaat duren. Het einde van de campagne komt dan tussen 20 en 25 januari uit. In de laatste week van augustus ontvangen de telers de definitieve campagneplanning.

Voldoen aan leveringsplicht geen sinecure

Door de lagere bietenproductie wordt het voor veel telers lastig aan de leveringsplicht te voldoen. Daarom hoeven telers dit jaar geen ontheffing van de leveringsplicht aan te vragen als ze voldoende bieten hebben gezaaid. Om dat te bepalen berekent Cosun de gemiddelde opbrengst van de laatste 5 jaar, waarbij het beste en het slechtste jaar niet meetellen. Dat wordt vermenigvuldigd met het gezaaide areaal bieten. Als telers dan boven hun leveringsplicht uitkomen, hoeven ze geen ontheffing aan te vragen. Normaal moeten telers per ledenleveringsbewijs 850 kilo bieten leveren met 17% suiker.