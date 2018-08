Cosun bekijkt leveringsplicht bieten vanwege droogte

Cosun gaat de voorwaarden voor de leveringsplicht van suikerbieten veranderen. De reden is de aanhoudende droogte, waardoor op veel percelen de groei van de bieten ver achterblijft. Cosun verwacht dan ook dat de bietencampagne later van start gaat.

De normale voorwaarden zijn dat een lid 85% van zijn ledenleveringsbewijzen (LLB’s) moet leveren. Als dat niet gaat lukken, moet een lid vóór 1 september een ontheffing aanvragen van de leveringsplicht. Om de aanvoer van bieten af te stemmen op de suikermarkt, heeft Cosun een systeem van ledenleveringsbewijzen (LLB). Een LLB geeft het recht om 1 ton bieten met 17% suiker te leveren. Daarvan moet 85% geleverd worden.

Situatie nijpend voor bietentelers

De raad van beheer bekijkt volgende week hoe de aanpassingen eruit gaan zien. Voorzitter Dirk de Lugt noemt een aantal opties. “De situatie is door de droogte nijpend voor een groot aantal bietentelers. Wellicht dat we de datum van 1 september naar achteren schuiven, zodat telers later in het seizoen kunnen aangeven of ze voldoende bieten kunnen leveren. Door de droogte is het lastig inschatten voor de telers en voor Cosun hoeveel bieten er gerooid gaan worden. Als het gaat regenen, moeten zwaar getroffen bieten eerst nieuw blad vormen voor ze weer gaan groeien. Dan is het afwachten wat er uiteindelijk nog bij groeit.”

Daarnaast brengt een aanvraag voor een ontheffing erg veel administratie met zich mee voor Cosun. De Lugt: “Een optie zou dan ook kunnen zijn dat telers die voldoende bietenareaal hebben gezaaid, geen ontheffing hoeven aan te vragen als ze niet kunnen voldoen aan de leveringsplicht.”

Loof voor veehouders

Ook veehouders kampen met de droogte en vragen aan bietentelers om het loof als voer voor hun vee. De Lugt: “Daar speelt Cosun geen rol in. De leveringsplicht geldt alleen voor de bieten. Telers zijn vrij om het loof te leveren aan veehouders.”