Cichoreicampagne start over ruim 2 weken

De start van de verwerkingscampagne van cichorei bij verwerker Sensus start op 17 september.

Dat is gelijk aan de vooraf geplande start van de campagne. Vanwege het gereduceerde areaal is dat al wat later dan in de afgelopen jaren. Sensus heeft nog overwogen om vanwege het bijzondere groeiseizoen de start van de campagne uit te stellen tot een latere datum.

Goede groeiomstandigheden

Sensus besloot om wel op 17 september te starten maar dan wel in een lager tempo. Hierdoor kan de cichorei nog wat langer profiteren van de goede groeiomstandigheden van dit moment. Later starten dan 17 september zou volgens Sensus uit oogpunt van inulinekwaliteit niet verantwoord zijn. Bij de vierde bemonstering voor het groeiverlooponderzoek is de achterstand in wortelgroei ten opzichte van voorgaande jaren afgenomen en is het gehalte aan inuline nog steeds op een hoog niveau.

Bij de eerdere bemonsteringen voor het groeiverlooponderzoek bleef de wortelopbrengst zo’n 25 % achter. Echter, door een fors hoger inulinegehalte lag de inulineopbrengst op het niveau van 2016 en 2017.

Areaal cichorei

Verder meldt Sensus in de nieuwsbrief dat er na 2 jaar met een gereduceerd areaal cichorei in teeltjaar 2019 weer meer ruimte is om cichorei te contracteren. In de tweede helft van september start Sensus met de contractering voor het komende seizoen.