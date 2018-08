Bloembollensector aan de slag met Vitale Teelt 2030

Met het ontwikkelen van nieuwe technieken, onderzoek, veldproeven en het verspreiden van kennis geeft de bloembollensector de komende 5 jaar praktische invulling aan de visie Vitale Teelt 2030.

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) presenteerde woensdag 29 augustus Vitale Teelt, de visie van de bloembollensector richting 2030. Dit is de praktische uitvoering van de vorig jaar geformuleerde ambitie voor verbeteringen in de sector. Het doel is om de stevige mondiale positie van de bloembollensector te behouden.

Aan eisen blijven voldoen met minder middelen

De uitdaging is om te blijven voldoen aan de toenemende eisen van klanten met een krapper middelenpakket. Daar wordt op geanticipeerd, samen met Wageningen University & Research, Greenport Duin- en Bollenstreek en GreenPort Noord-Holland Noord.

Teler heeft grip op gewas

De visie zet in op een robuust teeltsysteem langs 3 actielijnen:

weerbaarheid (gezonde bollen in een gezonde bodem)

innovatie (modern energieneutraal teeltsysteem)

natuurlijk kapitaal (natuur is partner)

In het beoogde systeem staat de teler aan het roer, hij heeft grip op het gewas. Het is een duurzaam systeem dat producten voortbrengt waar afnemers blind op kunnen vertrouwen.

De visie bestaat uit verschillende onderdelen die in samenhang worden ingevuld en uitgevoerd.

Actiepunten

Het actieplan voor de komende 5 jaar beslaat veel actiepunten. Zo wordt een bodemacademie opgericht, nieuwe teeltsystemen ontwikkeld en bodemcoaches ingezet voor de actielijn weerbaarheid. Voor innovatie wordt fundamenteel onderzoek opgezet naar fysiologische processen.

Ook worden vermeerderingstechnieken, bedrijfsmodellen en technieken voor optimale energie-efficiëntie ontwikkeld. Precisietechnieken worden ook onder de loep genomen, zoals autonome veldwagens en nieuwe datasystemen.

De actielijn natuurlijk kapitaal omvat onder meer het vergroten van kennis over de relatie tussen bollen en insecten, het ontwikkelen van een emissieloos erf en het bevorderen van natuurlijke vijanden.