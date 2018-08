Bieten maken traag nieuwe suiker aan

De bieten in België maken maar mondjesmaat suiker aan. Dat komt omdat er weinig loof aan de bieten zit en ze door de droogte kleiner zijn gebleven.

Het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB) constateert in proefrooiingen voor suikerproducent Iscal dat de bieten de laatste twee weken 130 kilo suiker per hectare per dag erbij hebben gemaakt. Dat is de kleinste stijging van de laatste jaren. Volgens het instituut hebben de bieten een zeer kleine bladmassa en het wortelgewicht blijft achter. Dat terwijl het suikergehalte in twee weken ook nog eens snel is gedaald. Dat gehalte is nu lager dan vorig jaar om deze tijd van het jaar.

Het KBIVB benadrukt dat de resultaten van de proefrooiingen gemiddelden zijn. Er zijn dit jaar grote verschillen tussen de bietenpercelen.

De proefrooiingen zijn 20 augustus uitgevoerd op zes bietenpercelen verspreid over Vlaanderen. Het suikergehalte zit nu op 15,31%. Twee weken geleden was dat 17,53%. Het wortelgewicht zit nu op 63,7 ton per hectare. Dat is 18,5 ton meer dan bij op 6 augustus.

Daarmee komt de suikerproductie op 9,7 ton suiker per hectare. Dat is ruim 1,8 ton meer dan twee weken geleden, maar veel minder dan vorig jaar. De suikerproductie lag op 21 augustus 2017 op bijna 12 ton per hectare verdeeld over bijna 77 ton bieten.

Hoog suikergehalte, maar lager wortelgewicht

Ook in andere streken van Europa worden lagere suikerproducties gemeld. Over het algemeen zijn de suikergehaltes hoog. Maar doordat de bieten slecht zijn gegroeid vanwege de droogte blijft het wortelgewicht sterk achter. Daardoor heeft de suikerproductie per hectare een fikse achterstand opgelopen.

Percelen waar bieten zijn beregend of percelen met een goede opstijging van vocht uit de ondergrond, halen wel hoge suikeropbrengsten.