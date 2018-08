Avebe verdubbelt productie aardappeleiwit opnieuw

Ave verdubbelde zijn productiecapaciteit voor aardappeleiwit om aan de groeiende vraag te voldoen.

Avebe kan de groeiende vraag naar aardappeleiwit voor voeding nauwelijks bijbenen. Daarom werd in 2016 de productiecapaciteit van voedingseiwit verdubbeld. Afgelopen maandag opende Avebe een nieuwe productielijn op de vestiging in Gasselternijveen. Daarmee wordt de productie opnieuw verdubbeld. Avebe verkoopt het voedingseiwit onder het merk Solanic.

Aardappeleiwit voor voedingssector

Solanic heeft een enorme potentie. Een aardappel bevat ongeveer 1,5% eiwit. Met de zetmeelaardappelen haalt Avebe jaarlijks 30 miljoen kilo plantaardig eiwit binnen. Nu is het eiwit vooral bestemd voor veevoer. Afzet in de voedingssector levert echter veel meer op. Solanic wordt onder andere toegepast in de productie van vleesvervangers, plantaardige kaas en geschuimde snoepjes.

Vroeger was het eiwit uit de aardappel een restproduct, tegenwoordig is plantaardig eiwit niet meer weg te denken uit onze voeding. In het ‘eiwitcentrum van Nederland’ (Gasselternijeveen) is zojuist de eiwitfabriek Solanic geopend door @HenkJumelet en Cees Bijl. #gefeliciteerd pic.twitter.com/paedIOsnzC — Provincie Drenthe (@ProvDrenthe) 27 augustus 2018

Gedoogvergunning nieuwe productielijn Avebe

De vraag stijgt zo snel dat Avebe de nieuwe productielijn klaar wilde hebben voordat de campagne van 2018 zou beginnen. Dat is net gelukt, omdat de provincie een gedoogvergunning voor de nieuwe productielijn heeft gegeven. “Daarmee onderstrepen we het belang van Avebe voor Noord-Nederland”, zei gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe bij de opening van de productielijn. “Hierdoor kan de nieuwe productielijn van start, terwijl de gangbare procedure voor de vergunning gewoon doorloopt.”

Door de droogte en hitte van afgelopen groeiseizoen komt er minder eiwit beschikbaar voor het veevoer. "We bedienen allereerst onze afzetmarkten met de hoogste toegevoegde waarde”, zegt bestuursvoorzitter Bert Jansen.

Normaal haalt Avebe jaarlijks zo’n 30 miljoen kilo plantaardig eiwit uit het aardappelwater. Door de droogte en hitte van afgelopen groeiseizoen vallen de hectareopbrengsten echter tegen. Avebe heeft dus ook minder eiwit beschikbaar. Maar dat gaat niet ten koste van de productie van Solanic, zegt bestuursvoorzitter Bert Jansen. “Maar er komt dan wel minder eiwit beschikbaar voor het veevoer. We bedienen allereerst onze afzetmarkten met de hoogste toegevoegde waarde.”

Extreem jaar voor Avebe

Jansen kan nog niet zeggen hoeveel minder zetmeelaardappelen Avebe deze campagne gaat verwerken. “De campagne is net begonnen. Over een paar weken hebben we een beter beeld. Het is wel duidelijk dat we niet al onze afnemers volledig kunnen bedienen. Het is echt een extreem jaar voor onze leden en voor ons.”