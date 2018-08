Akkerbouwer beroofd van beregeningsapparatuur

Bij akkerbouwers Jan en Jacob van den Borne in Reusel werd in de nacht van 4 op 5 augustus een beregeningspomp gestript.

Dieven gingen er vandoor met een elektrische ondergrondse pomp, alle bekabeling en accu’s. Bij elkaar vertegenwoordigen ze volgens de akkerbouwers een waarde van € 10.000 à € 15.000.

Van den Borne heeft al 2 maanden lang 9 beregeningsinstallaties draaien, waarmee hij zo’n 40% van zijn aardappelen aan de groei kan houden. “De rest ziet er hopeloos uit.” Van den Borne heeft zijn machines verzekerd tegen brand en diefstal. Onduidelijk is nog of deze schade er onder valt. “Ik weet de eerste vraag van de verzekeraar al: ‘Is er braakschade?’ Nou ja, braakschade, de machines staan onbemand in het veld.”

‘Er staan voor het beregenen zo veel trekkers en stationaire motoren draaiend in het veld, die kun je in feite zo meenemen’

Afsluitbare tanks en elektronische beveiliging

De diefstal drukt de akkerbouwer weer met zijn neus op de kwetsbaarheid van onbemande machines in het land. “Sowieso, maar zeker nu er als gevolg van de vele beregening zo veel trekkers en stationaire motoren draaiend in het veld staan. Die kun je in feite zo meenemen.”

Tegen diefstal van diesel heeft Van den Borne zich al in een eerder stadium gewapend door middel van goed afsluitbare tanks. Elektronische beveiliging van installaties zou dan een volgende fase kunnen zijn. “Dan krijg je onmiddellijk een melding op je telefoon wanneer een installatie stilvalt of wanneer er aan gerommeld wordt.” Dat nog niet alle installaties ermee zijn uitgerust, heeft met de kosten te maken: € 3.000 per stuk. “Ik heb de offertes liggen. Maar dan komt de volgende vraag: durf ik er heen wanneer er een melding komt.”