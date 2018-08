Aardappelen groeien matig, met hoog OWG

De hoofdoogst van aardappelen in Nederland ligt achter op andere jaren qua groeiontwikkeling. Dat blijkt uit de meest recente proefrooiing van Aviko Potato.

De aardappelen hebben last van het droge en warme weer, waardoor de opbrengsten in week 30 en 31 vergelijkbaar zijn met de proefrooicijfers in 2013 en 2015; dit waren jaren met lage opbrengsten.

Gemiddelde opbrengst 34 ton per hectare

De gemiddelde opbrengst van de belangrijkste fritesrassen ligt in week 31 op 34 ton per hectare. “De groei is sterk verschillend per regio”, zegt Willem van Tilburg, hoofd inkoop aardappelen van Aviko Potato.

De gebieden waar niet beregend kan worden, halen de gemiddelden sterk omlaag. Voornamelijk in het zuiden en noordoosten van Nederland en in Zeeland wordt minder beregend. De gemiddelde opbrengst ligt in week 31 lager dan het 5-jarig gemiddelde van 39 ton.

Onderwatergewicht niet eerder zo hoog

Het onderwatergewicht (OWG) is niet eerder zo hoog geweest. Deze lag in week 31 op 402 gram. “Je ziet wel een groot effect van beregenen. Aardappelen van telers die hebben beregend, hebben een aanzienlijk lager OWG”, zegt Matthijs Meijer, manager agronomie van Aviko Potato.

De aardappelen zijn ook een stuk minder grof dan andere jaren. Het percentage knollen 50 millimeter opwaarts ligt op het laagste niveau ooit.

De proefrooicijfers van Aviko Potato geven een uitgebalanceerd beeld over Nederland, omdat in alle teeltregio’s in Nederland proefrooiingen worden verricht. Op 2 plekken in een perceel wordt 1,33 strekkende meter gerooid. Deze monsters worden vervolgens in een kwaliteitslaboratorium verwerkt. Aviko Potato publiceert de cijfers op maandag de week na bemonstering.

Proefrooiing Innovators bij Van der Linde

Het ras Innovator in de Noordoostpolder heeft ook lage opbrengsten. De gemiddelde bruto-opbrengst ligt in week 32 op 43,4 ton per hectare. Dat blijkt uit proefrooicijfers van aardappelhandel Van der Linde uit Emmeloord. Het 5-jarig gemiddelde komt in week 32 uit op 50,6 ton per hectare. De verschillende percelen zijn wisselend 5 tot 7 maal beregend, maar de droogte laat toch zijn sporen na.

“De grofte van aardappelen lijkt goed met bijna 80% boven 50 millimeter, zegt Eric van der Linde, directeur van Van der Linde. “Maar de Innovators zijn dit jaar rond en er zit weinig lengte in. Planten beginnen al af te rijpen, waardoor de verwachting is dat het OWG niet meer noemenswaardig kan dalen. Je ziet dat in week 32 (de 3e proefrooiweek) de groei eruit gaat ten opzichte van het meerjarig gemiddelde.”

De Innovators hebben een OWG van 431 gram in week 32. Het 5-jarig gemiddelde zit op 374 gram in week 32.