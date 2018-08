ABN Amro verwacht verdere prijsstijging graan

Agrarische grondstoffen worden duurder nadat ze de afgelopen maanden in prijs zijn gedaald.

De stijging wordt veroorzaakt door de droogte, die vooral Noord-Europa heeft getroffen. Dat meldt ABN Amro in een rapport over de grondstoffenmarkt.

Prijzen gaan herstellen

De bank constateert dat de tarweprijzen in 3 maanden met 7% zijn gestegen. Mais werd in die periode echter 13% goedkoper en sojabonen zelfs 16%. Maar de prijzen gaan herstellen. “De tarwe- en gerstprijzen stijgen al en die van mais liften mee”, schrijft marktanalist Georgette Boele. “Frankrijk en Duitsland zijn de grootste tarweproducenten in de EU. Ook die landen zijn getroffen door droogte. Daarnaast valt de kwaliteit van de tarwe in Rusland tegen.”

Chinese importheffing

De prijs van Amerikaanse sojabonen staat nu onder druk, constateert Boele. “Dat komt door de Chinese importheffing, terwijl de sojaprijs in Brazilië stijgt. Maar omdat de vraag naar soja groot is, zal de Amerikaanse prijs waarschijnlijk niet veel verder dalen.”

Dubbel pech

De droogte trof vooral de akkerbouwers in Noord-Europa. Die hadden dubbel pech dit jaar. Het groeiseizoen begon laat door een koud voorjaar. Daarna volgde een periode van extreme droogte en hitte. Dat maakte het groeiseizoen erg kort.