Zorgen om gewassen nu regen uitblijft

De zorgen om akkerbouwgewassen groeien, nu eerder voorspelde regen uitblijft. Aardappelen en uien halen door de droogte niet hun gebruikelijke productie.

Bij het pootgoed komt daar het hoge percentage klasseverlagingen nog eens bij. “Het is heel helder dat we door de afkeuringen gepland areaal verliezen”, zegt Gerard Backx, directeur van aardappelhandelshuis HZPC.

“Het effect van de droogte is nu lastig inschatten. De omstandigheden wisselen sterk en veel factoren hebben invloed op het teeltresultaat. Dat maakt het lastig om over de komende oogst te speculeren. Je hebt niet veel fantasie nodig om te zien dat de opbrengsten matig zijn, maar waar volop is beregend kan ook een mooi oogstresultaat komen. Wij wachten de proefrooiingen begin augustus af.”

Aardappelplanten hangen slap over de ruggen als gevolg van de droogte, zoals hier in de Achterhoek. - Foto: Petra Vos

‘Zelfs op beregende percelen gaan gewassen achteruit’

Paul Hooijman van adviesbureau Delphy ziet op verschillende plekken de aardappelplanten slap over de ruggen hangen. “De zon brandt hele dagen op de planten en de ruggen. Van boven en onder is het heel warm. De planten lijden er al weken van. Het tal onder pootgoedplanten wordt minder. Dat zorgt voor 15% tot 20% minder opbrengst.”

“De droogte heeft op alle gewassen invloed. Zelfs op beregende percelen gaan gewassen achteruit. Om aardappelen zijn de meeste zorgen, maar ook uien – vooral later gezaaide – zullen minder opbrengst geven en fijner blijven.”

Prijsvorming

Dat is aan de prijsvorming te zien, zegt Hooijman. “Voor gele uien af land wordt al 11 cent per kilo geboden. Wie vroeg zaaide op lichte grond profiteert daarvan.” De weersvoorspellingen baren hem zorgen. “Ik hoorde over mogelijk 42 graden volgende week. Als dat uitkomt, dan zien we dingen buiten die nog nooit zijn gebeurd.”

Te laat

“Het is pittig wat je nu ziet”, vindt Jeroen Nijenhuis, verkoopleider akkerbouw bij coöperatie Agrifirm. “Zeker daar waar niet wordt beregend, komen aardappelen niet in de juiste maten. Je ziet rasverschillen. Dat heeft met de beworteling te maken. Opbrengstverlies komt overal. Voor er regen komt, zijn we zo twee weken verder en dan is het voor veel percelen te laat. Dan hebben planten niet meer de energie om weer aan de groei te komen.”

Nijenhuis blijft bij zijn eerdere prognose dat de droogte 20% tot 25% opbrengst kost in aardappelen en uien. “Je ziet de aardappeltermijnmarkt reageren op de paniek”, besluit Nijenhuis. “Terecht denk ik.”

Vroeg met loofdoding bezig

In Noord-Friesland zijn pootaardappelen vaak voldoende in aantal, maar niet in de maat. “Daarvoor moet het de komende weken gaan regenen”, zegt George Pars van Parsgranen, die de eerste vroege percelen al op hun retour ziet gaan. Telers zijn al vroeg met loofdoding bezig.

“Zonder regen gaan de opbrengsten tegenvallen. En pootgoed is in deze regio de belangrijkste inkomstenbron, dus telers maken zich zeker zorgen. Ook vanwege de toenemende luizendruk. Het blijft opletten.”

Minder gerst

De oogst van wintergerst is er ook begonnen en die is met gemiddeld ruim 9 ton lager dan de gebruikelijke dik 10 ton. Als het gewas te lang droog heeft gestaan, is een lage uitschieter van 7 ton ook mogelijk.