Zomerseizoen bemoeilijkt timing spruitremming uien

Door de droogte en vele zonuren is de bol-nekverhouding van veel uien eerder op het punt waarop normaal gesproken de spruitremming wordt toegepast. Daarvoor is het dit seizoen echter nog te vroeg, waarschuwt uienzaadbedrijf De Groot en Slot.

“Het meten van de bol-nekverhouding is dit jaar geen goede maatstaf om te bepalen of u wel of niet moet gaan spuiten”, schrijven de accountmanagers in de nieuwsbrief. “De 3,5:1 verhouding (bol:nek) is nu al op veel percelen te meten. Door de droogte in combinatie met veel licht is de bolvorming sneller gegaan bij minder loof. In het perceel zie je vooral dunner loof en dus ook een dunnere nek.”

Percentage bladloze rokken bepalend

Hoe dan wel het juiste spuitmoment bepalen? “Het percentage bladloze rokken in combinatie met het percentage gestreken uien is dit jaar relevanter voor de bepaling van het juiste spuitmoment.” Het percentage bladloze rokken wordt bepaald door de wortels en het loof van de ui te halen en het gewicht van de ui te meten. Dan wordt de ui in de lengte doormidden gesneden en worden de bladloze rokken eruit gehaald en gewogen. Als dit minimaal 15% van het totale gewicht van de ui is, dan is het tijd om de antispruitbehandeling toe te passen. De eerste uienplanten moeten dan zijn gestreken en de bol-nekverhouding moet goed zijn.