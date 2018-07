Zeeuwse areaal zaaiuien daalt 17,6%

De teelt van zaaiuien is dit jaar in Zeeland met 17,6% gekrompen naar 5.246 hectare.

Een deel van het weggevallen areaal is ingevuld met plantuien. Dit kan worden opgemaakt uit perceelsinformatie in Boer & Bunder (Dacom Farm Intelligence) op basis van data van RVO.nl.

Areaal plantuiten uitgebreid

In Zeeland is het areaal plantuien met 400 hectare uitgebreid naar ruim 3.300 hectare. De plantuienteelt in Noord-Brabant is nog sterker toegenomen. Daar is de oppervlakte aan plantuien met 520 hectare toegenomen tot meer dan 2.130 hectare. Met name op het zand groeien dit jaar meer plantuien. Op het Brabantse zand staan dit jaar iets meer dan 750 hectare aan plantuien, tegen zo’n 425 hectare vorig jaar.