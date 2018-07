Winst gaat sterker variëren in akkerbouw door droogte

Door de droogte nemen de verschillen in bedrijfsresultaten toe in de akkerbouw.

Dat stellen onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research (WER) en bank ABN Amro. Door droogte wordt minder geoogst dan in 2017. Bedrijven die kunnen beregenen kunnen de productiedaling beperken. De lage productie kan deels gecompenseerd worden door hogere prijzen. Of bedrijven ook daadwerkelijk van hogere prijzen profiteren, hangt af van of ze contracten hebben gesloten, stellen WER en ABN Amro. Door de verschillen in afzetstrategieën en het wel of niet kunnen beregenen, nemen de verschillen in bedrijfsresultaten toe.

Eind juni gemiddeld € 17.900 méér op de rekening-courant

Verder melden WER en ABN Amro dat de akkerbouwers eind juni gemiddeld € 17.900 méér op de rekening-courant hadden staan dan eind juni vorig jaar. Er stond op 30 juni gemiddeld € 38.600 op de lopende rekening van de akkerbouwers. Dat was eind juni vorig jaar € 20.700.

Toch meer bedrijven in het rood

Ondanks de stijging van de gemiddelde stand van de rekening-courant staan meer bedrijven in het rood. Volgens WER en ABN Amro had 28% van de akkerbouwbedrijven in het tweede kwartaal een negatief saldo op de rekening-courant. Dat is iets meer dan in dezelfde periode in 2017. Een laag saldo betekent niet dat het bedrijf betalingsproblemen heeft. Het saldo kan laag zijn omdat er geld naar een spaarrekening is geboekt of omdat er leningen zijn afbetaald.