WUR: reststoffen maken bodem gezonder

Organische reststoffen maken de bodem gezonder. Dat concludeert Wageningen UR op basis van potproeven met suikerbieten en sla. WUR test in een veldproef of dit effect ook wordt gerealiseerd bij aardappelen.

De WUR-onderzoekers testten de laatste 2 jaar 10 organische producten, waaronder compost en verenmeel, op hun vermogen om ziekten te verminderen. De testen zijn uitgevoerd in sla op het aaltje Meloidogyne hapla en in suikerbieten op de schimmelziekte Rhizoctonia solani. Het blijkt dat een aantal organische producten in staat is om de grond weerbaarder te maken tegen deze ziekteverwekkers. Wel bleek dat er grote verschillen waren tussen de producten en de mate waarin ze in staat waren het bodemleven te stimuleren.

Minder kunstmest nodig

Naast het ziektewerende effect zorgen organische restproducten er ook voor dat minder voedingsstoffen zoals kunstmest nodig zijn. Daarnaast zijn organische materialen een bron van voedsel voor het bodemleven en nuttige micro-organismen in de bodem. Dat kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verminderen.