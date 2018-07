Verlagingspercentage pootaardappelen vlakt af

Het verlagingspercentage van pootaardappelen stijgt nauwelijks. Dat blijkt uit de cijfers van keuringsdienst NAK nadat de tweede keuringsronde grotendeels is afgerond.

Emmeloord – Het verlagingspercentage van pootaardappelen stijgt nauwelijks. Dat blijkt uit de keuringscijfers van de NAK nadat de tweede keuringsronde voor een belangrijk deel is afgerond. De verlaging na week 30 komt op 15,7%. Dat is maar een fractie meer dan een week eerder, toen lag het op 15,5%. Het definitief afgekeurde pootgoedareaal blijft 2,2%.

Het verlagingspercentage komt nu in de buurt van dat in teeltjaar 2016. Vorig jaar was rond deze tijd 7,5% pootaardappelen in klasse verlaagd.

Rooien aardappelen vertraagd door droogte

Van ongeveer 8.000 hectare pootaardappelen is het loof vernietigd en intussen is 13 hectare als gerooid gemeld bij de NAK. De keuringsdienst verwacht dat het rooien van pootaardappelen niet op gang komt zolang het droog blijft. De bemonstering voor de nacontrole start half augustus.