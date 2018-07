Van Meir teleurgesteld over prijzen in uienpool

Pool C van Van Meir Onions & Potatoes komt op € 4,20 per 100 kilo voor de maat 60- en € 9,44 voor 60+ over oogst 2017.

Dat meldt het bedrijf in de nieuwsbrief van juli.

“We zijn teleurgesteld over de uitbetaalprijzen”, licht directeur Leon van Meir toe. “Onze telers zitten voornamelijk in het Zuidwesten en net daar vielen de opbrengsten en vooral ook de maatsortering tegen. Een teleurstellend jaar voor de telers en voor ons.”

Akkerbouwer schiet er bij in

Vorig jaar eindigde Pool C in een schamele € 2,16. “Dat was schandalig weinig”, vindt Van Meir. “Maar dit seizoen zijn de prijzen ook te laag, want de kostprijs voor telers ligt op € 12 of € 13. Een beroerde situatie, net als in de aardappelmarkt. Er wordt veel geld verloren. Dat hoort bij de akkerbouw, topjaren zijn er ook.”

Pool C loopt van week 12 tot en met 23. De uienpool van Van Meir heeft een stabiele deelname van ruim 500 hectare. “Een lichtpunt is dat alle partijen zijn verwerkt, niets is afgekeurd. In de vrije handel ligt dat anders.”

Prijsvorming stabiel laag

Gezien de eerdere poolresultaten van dit seizoen kan worden vastgesteld dat de prijsvorming stabiel laag is: Pool A leverde € 6,67 (fijn) en € 8,88 (grof) op en B kwam op € 5,32 en € 8,60 per 100 kilo. Fijne uien waren het minst in trek.