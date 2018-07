VTA adviseert vrije aardappelen naast contractteelt

Aardappeltelers met in contracten vastgelegde opbrengsten die dit seizoen niet kunnen leveren, komen niet uit de kosten. De Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) wil duidelijk maken dat telers met een vasteprijscontract risico’s niet voldoende afdekken.

Jaap Botma, voorzitter van akkerbouwvereniging VTA. - Foto: Mark Pasveer

“Wij adviseren telers om risico’s te spreiden door zowel contractueel als vrije aardappelen – deels via de termijnmarkt – te verkopen”, zegt Jaap Botma, voorzitter van de VTA. Telers die door slechte weersomstandigheden of mindere kwaliteit afgelopen jaren slechte zaken hebben gedaan, komen dit jaar wederom niet goed uit.

Volgens VTA zien telers weinig terug van de sterk gegroeide verwerkende industrie. Afnemers zoeken naar mogelijkheden om een constante aanvoer te genereren, zowel in volume als kwaliteit. Sommige telers met hoeveelheidscontracten kunnen dit jaar het contract niet vol leveren, waardoor het overige gedeelte volgend seizoen aangevuld moet worden. Het droge weer zorgt ervoor dat de kwaliteitsnormen ineens rekbaar zijn en goede kwaliteit onvoldoende wordt gewaardeerd. Botma: “Kwaliteitsnormen oprekken is begrijpelijk; uiteindelijk doet iedereen wat ze het beste past. Juiste waardering voor het juiste product moeten we niet uit het oog verliezen.”