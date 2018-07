Uienexport loopt terug aan eind van het seizoen

De laatste weken van het uienexportseizoen 2017-’18 zijn ingegaan, de export loopt terug.

De afzet van uien was in week 24 9.707 ton, blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De exportcijfers worden wekelijks bijgewerkt, dit weekcijfer kan dan ook uiteindelijk boven 10.000 ton uitkomen.

Uien worden geladen voor verscheping. - Foto: Peter Roek

De uien zijn aan het einde van het seizoen goed versleten, de kwaliteit is niet meer toereikend om de lange bootreis over zee af te leggen. Daarbij zijn er deze periode van het jaar verschillende landen die verse eigen teelt hebben, zoals Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen. De grootste afnemers in week 24 zijn Groot-Brittannië, Guinee en Ivoorkust met respectievelijk een afname van 1.942 ton, 1.575 ton en 1.206 ton.

De gemiddelde weekafzet ligt na de jaarwisseling tot en met week 24 op dik 18.500 ton. Dat was in dezelfde periode een jaar geleden minder: ruim 17.500 ton. De vraag liep medio april (rond week 15 en 16) sterk op door vraag vanuit Brazilië. Mede hierdoor kreeg de uienexport in de tweede helft van het seizoen een kleine opleving. Het hele exportseizoen is ruim 1,1 miljoen ton uien uitgevoerd.