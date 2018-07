De uienexport loopt goed door. Tot en met week 26 zijn 1.148.022 ton uien geëxporteerd.

Dat is 109.297 ton meer dan in dezelfde week in seizoen 2016-’17 en 113.028 ton meer dan in seizoen 2015-’16. In week 26, zo aan het eind van exportseizoen 2017-’18, is 11.200 ton geëxporteerd. De meeste uien gingen die week naar Groot-Brittannië, Guinee, Frankrijk, Sierra Leone en Ivoorkust.

Grootafnemers van Nederlandse uien

Nederland heeft naar circa 140 landen uien geëxporteerd. Grootafnemers afgelopen exportseizoen waren Groot-Brittannië met 114.000 ton, Ivoorkust met 106.000 ton Mauritanië met 67.400 ton, Guinee met 68.000 ton, Brazilië met ruim 32.000 ton en België met 31.000 ton. De Nederlandse Antillen, Kazachstan, Zuid-Korea, Colombia, Paraguay, Djibouti, Tanzania en Oeganda kochten in tegenstelling tot voorgaande jaren geen enkele Nederlandse ui. Landen die dit jaar wel Nederlandse uien kochten en voorgaande jaren niet zijn Groenland, de Faeröer-eilanden, Madagaskar, Myanmar, Namibië, Somalië, Turkmenistan en Mayotte. Het eiland Mayotte is een Frans overzees departement, gelegen in de Indische Oceaan tussen Madagaskar en Mozambique.