USDA stelt voorraden graan naar beneden bij

De tarwe- en maisvoorraad is door het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) naar beneden aangepast.

Dat blijkt uit de laatste maandprognose van het Wasde-rapport, die op 12 juli is verschenen.

Voor tarwe komt de wereldeindvoorraad in seizoen 2018-’19 ruim 5 miljoen ton lager uit op 260,9 miljoen ton. Die van mais is met bijna 3 miljoen ton naar beneden bijgesteld op 152 miljoen ton. Terwijl de markt voor mais juist een positieve aanpassing verwachtte. De tegenvallende oogstvooruitzichten in de Europese Unie en Rusland zijn de belangrijkste reden van de negatieve aanpassingen.

Last van droog weer

De tarweproductie in de wereld daalt met bijna 8,5 miljoen ton naar 736,3 miljoen ton. Dat is de laagste productie in 3 jaar. De Europese productie is met ruim 4 miljoen ton verlaagd naar 145 miljoen ton. Voornamelijk Noord-Europese landen hebben te maken met droge weersomstandigheden. In Frankrijk constateerden medewerkers van het USDA plaag- en schimmelproblemen. Maar ook de Australische tarwe heeft te lijden onder het droge en warme weer. Deze productie zakt ook voor seizoen 2018-’19 met 2 miljoen ton naar 22 miljoen ton.

Hogere maisproductie

De maisproductie in de wereld neemt iets toe; 1.054 miljoen ton (+1,8 miljoen ton) voor seizoen 2018’19. De export van mais uit de Verenigde Staten is gestegen naar 56,5 miljoen ton (+3,2 miljoen ton), nadat recent recordhoge exporthoeveelheden bekend werden gemaakt.