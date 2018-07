Trips en droogte kosten opbrengst in uien

De plaag trips leidt dit seizoen tot opbrengstderving in uien. Door de droogte gaan uien bovendien vroeger strijken, wat eveneens kilo’s kost en bovendien de kiemremming bemoeilijkt. Dat zeggen uienkenners.

Bayer CropScience verwacht beslist een lagere opbrengst op percelen waar de druk al vroeg aanwezig was. “Hoe groot de schade is, hangt van allerlei factoren af”, zegt gewasadviseur Mark Ermers. Temperatuur en neerslag hebben de meeste invloed op populatieopbouw, bestrijding en gewasgroei.

Groeiende tripsdruk

De plaag groeit. Deze week begint op veel plekken de derde levenscyclus van trips, maar ook het aantal locaties neemt toe. “Waar mogelijk het gewas aan de groei houden”, adviseert Ermers. “En op het minst slechte moment Movento inzetten op larven en bij aanwezigheid van volwassen trips contactmiddelen kiezen.”

Jaap Jonker van uienzaadbedrijf De Groot en Slot, bevestigt de door Bayer verwachte schade. “Door het droge en warme weer, maar ook door de oogst van gewassen als tarwe en graszaad”, vertelt Jonker. “De trips die daarin zitten, geven na de oogst meer druk in de uien.”

De tripsdruk is in het hoge Noorden het laagst, dankzij de ‘koele’ Noordenwind. In gebieden waar niet kan worden beregend is de druk het hoogst. Zeker ook weer in Zeeuws-Vlaanderen, waar veel graszaad staat.

Vroegtijdig strijken

Het vroegtijdig strijken van planten in de zaaiuienteelt baart hem eveneens zorgen. “Te weinig loof, een te dunne nek en vochtgebrek”, verklaart hij. “Daar zit nog geen grote ui onder. Ik verwacht veel vragen over de kiemremming, die normaal gesproken plaats vindt tussen 25 juli en 10 augustus. Net als bij tripsschade is er te weinig transport als de plant niet meer groeit. Het gewas zo gezond mogelijk houden is het devies.” Vroegtijdig strijken leidt tot een vroege oogst van een fijne maat uien.

Bestrijden van trips

Een moeilijk seizoen dus voor de uienteelt. Het ultieme tripsbestrijdingsmiddel bestaat niet en dat vraagt om korte intervallen met middelen die effect hebben. Movento na beregening, omdat dit middel een groeiend gewas nodig heeft om te kunnen werken. En een volgende stap is de inzet van pyrethroïden. Voor deze behandeling worden tripsen uit de schacht van de plant gelokt met een – bijvoorbeeld suikerhoudende – lokstof. Omdat niet alle tripsen worden geraakt, is een korte interval noodzakelijk voor een goede beheersing.

Ermers: “Bij flinke druk zal alles uit de kast moeten worden gehaald om de populatieopbouw te beperken. Zelfs bij 80% bestrijding kunnen nog dermate veel trips overblijven dat het voor de teler lijkt alsof er weinig effect is behaald. De werking van Movento is pas na een aantal dagen waarneembaar.”

Aandachtspunt na het beregenen is dat er een aangenaam klimaat mee wordt gecreëerd voor schimmels (zoals valse meeldauw) en bladvlekkenziekten.