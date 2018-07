Slechtste resultaat pootgoedkeuring in 6 jaar

De keuringsdienst NAK verlaagde tot nu toe in de veldkeuring 15,5% van het pootgoedareaal in klasse.

Van het areaal is 2,2% afgekeurd als uitgangsmateriaal. Dat is de slechtste score sinds 2012. In dat jaar was eind week 29 16,2% van het areaal in klasse verlaagd en 2,5% afgekeurd. De veldkeuring van vorig jaar was de beste van de laatste 7 jaar met 6,6% klasseverlagingen en 0,7% afkeuringen eind week 29.

Bacterieziek

Bacterieziek blijft ook dit jaar met 87% de grootste oorzaak van de klasseverlagingen. Dat was vorig jaar 81% en 76% in de veldkeuring van 2016. Dit jaar heeft de NAK tot nu toe 5% van het areaal in klasse verlaagd vanwege virusziek. Dat was vorig jaar 10% en in 2016 ook 5%.

Volgens Jan Eggo Hommes, technisch coördinator bij de NAK, daalde het aantal waarnemingen van virus door de keurmeesters sinds week 26 (eind juni). “Een waarneming leidt niet altijd tot een klasseverlaging. Door het droge scherpe weer is de zichtbaarheid van virus sterk afgenomen.”

Erwinia

Het aantal waarnemingen van erwinia daalt sinds vorige week sterk. Hommes: “Ik had eerder in het seizoen een afname verwacht. Maar de uitgangssituatie voor erwinia was niet goed. Er zijn veel latent besmette partijen uitgepoot. Het voorjaarsweer heeft hier en daar voor flink wat problemen gezorgd, waardoor de omstandigheden voor symptoomexpressie optimaal zijn geweest. We zien wel dat de schoon getoetste partijen het net als andere jaren ook dit jaar veel beter doen dan de niet getoetste of besmette partijen.”