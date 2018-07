Skal onderzoekt kopergebruik in bio-aardappelen

Certificeringsinstantie Skal start een onderzoek naar kopergebruik in de biologische aardappelteelt.

Omdat vanwege het hete droge weer de ziektedruk laag is, verwacht Skal een indicatie te krijgen van kopergebruik als meststof in de biologische aardappelteelt. Koper mag in de biologische landbouw alleen gebruikt worden als sporenelement (bladmeststof). Gebruik als gewasbeschermingsmiddel is op basis van nationale regelgeving verboden. Om onderscheid te kunnen maken tussen gebruik als meststof of als gewasbeschermingsmiddel, zijn gedetailleerde gegevens over kopergebruik nodig.

Extra inspecties

Met de inspecties in het kader van thematisch toezicht Gewasbescherming wil Skal het kopergebruik in de biologische aardappelteelt vaststellen. Dit doet Skal door het uitvoeren van extra inspecties gericht op gebruik van koperhoudende middelen.

Bladmonsters bij 100 biologische telers

Vanaf maandag 9 juli 2018 zullen NAK-keurmeesters bij ruim 100 biologische aardappeltelers informatie verzamelen over hun kopergebruik. Dit doen zij in opdracht van Skal. Tegelijkertijd zullen de keurmeesters bladmonsters nemen. De bladmonsters worden geanalyseerd op kopergehalte en op residuen van gewasbeschermingsmiddelen.

Focus op kopergebruik

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van thematisch toezicht. Met thematisch toezicht geeft Skal invulling aan haar wettelijke verplichting om een deel van haar toezicht risicogericht in te vullen. Gewasbescherming is een jaarlijks terugkerend thema in het risicogerichte toezicht. Net als vorig jaar heeft Skal besloten om ook in 2018 de focus te leggen op kopergebruik in de biologische aardappelteelt.