Record aardappelverwerking 4,036 miljoen ton

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie is de laatste maanden van het seizoen flink gas gaan geven.

Er werd een record van 4,036 miljoen ton aardappelen verwerkt in seizoen 2017-’18, blijkt uit cijfers van de Brancheorganisatie Akkerbouw. Dat is een fractie meer dan vorig seizoen. Het voorgaande seizoen werd 4,008 miljoen ton aardappelen verwerkt. Het aanbod aardappelen was afgelopen seizoen (2017-’18) meer dan ruim voldoende, waardoor er op volle toeren is gedraaid.

Meer Nederlandse aardappelen

Het aandeel Nederlandse product ten opzichte van importaardappelen ligt dan ook hoger dan vorig seizoen. De afgelopen 12 maanden was het gedeelte aardappelen van de Nederlandse telers 62% versus 38% import. Het aanbod aardappelen was te groot; de industrie keurde een paar weken geleden contractaardappelen af van mindere kwaliteit. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat de markt gespannen is en mindere partijen eind juli wel worden meegenomen.

In de maand juni zijn 355.900 ton aardappelen verwerkt. Het seizoen startte met een afzet van 281.800 ton in juli 2017. Dat was de enigste maand waar de verwerking onder 300.000 ton bleef. Gemiddeld werden 336.400 ton aardappelen per maand verwerkt (seizoen 2017-’18).