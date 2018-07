Proefrooiing PCA: droogte kost 35% opbrengst

De opbrengst van niet-beregende aardappelpercelen blijft ver achter. Dat blijkt uit proefrooiingen van het Belgische PCA in 8 percelen vroege Amora-aardappelen.

Er zitten grote verschillen tussen de percelen. De 3 percelen die 3 keer zijn beregend, halen een gemiddelde opbrengst van 35 ton per hectare. De groei op deze percelen was ruim 700 kilo per hectare per dag.

Beregend of niet-beregend: 12 ton verschil

De 5 niet-beregende percelen zijn volgens PCA erg droog; de gemiddelde opbrengst kwam hier uit op 23 ton per hectare. Dat is een verschil van 12 ton.

Normaal haalt Amora rond deze tijd een opbrengst van 36 ton per hectare. De beregende percelen halen dit niveau; door het late pootseizoen en de droogte ligt de opbrengst op niet-beregende percelen nu 36% lager.