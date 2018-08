Pootgoedoogst gaat tegenvallen

De pootgoedoogst gaat veel knollen opleveren in de pootgoedmaat, maar de kilo-opbrengsten blijven ver achter het gemiddelde.

Door de vele klasseverlagingen in de veldkeuring komt van sommige rassen te weinig pootgoed in de hogere klassen beschikbaar.

Peter Berghuis, voorzitter van LTO-werkgroep Pootaardappelen en pootgoedteler in het Groningse Kloosterburen, constateert dat het knolaantal redelijk goed is bij de vroege rassen. “Maar de kilo-opbrengsten liggen bij de vroege rassen zo’n 15 tot 20% onder het gemiddelde. De late rassen zijn echter nog fijner. Als er geen regen komt, kan de opbrengst bij de late rassen meer dan 30% achterblijven bij normaal. Iedereen laat zijn gewas zo lang mogelijk in leven in de hoop op dat ene buitje regen.”

Bekijk de video: Friese teler verwacht helft minder pootgoed door droogte

Loofvernietiging loopt achter

De loofvernietiging loopt achter op voorgaande jaren, constateert ook Jan van Hoogen, directeur van pootgoedhandelshuis Agrico. “Door de droogte komen de aardappelen niet of nauwelijks aan de maat. Telers wachten tot het uiterste voor ze het loof dood maken.”

Van Hoogen kan nog niet zeggen hoeveel procent de oogst achter gaat blijven bij het gemiddelde. “Het knolaantal is goed, maar de maatverhouding niet. Er komt deze oogst veel 28/35 mm. Bijna alle aardappelen vallen in de pootgoedmaat, maar er zitten geen kilo’s onder. Bij sommige rassen wordt het moeilijk voldoende pootgoed te krijgen in de hogere klassen.”

‘Iedereen laat zijn gewas zo lang mogelijk in leven in de hoop op dat ene buitje regen’

Peter Berghuis, voorzitter LTO-werkgroep Pootaardappelen en pootgoedteler in Kloosterburen (Gr.)

Ook directeur Gerard Backx stelt dat telers tot het uiterste wachten voor ze aan de oogst beginnen. “Ze wachten tot de moederknollen goed weg zijn. Maar het is ook nog te droog voor de oogst. Nu oogsten zou teveel beschadiging geven aan de knollen.”

Grote verschillen tussen gebieden, telers, velden en percelen

Backx verwacht duidelijk lagere opbrengsten dan gemiddeld. “Dat is het gevolg van de droogte. Maar hoeveel, kunnen we niet zeggen. Er zijn grote verschillen tussen gebieden, tussen telers, tussen velden en zelfs binnen een perceel. We wachten de proefrooiingen af om een redelijke inschatting te maken. De vele klasseverlagingen geeft problemen in de opbouw van een aantal rassen. Gezien de virusdruk ben ik niet optimistisch over de resultaten in de nacontrole.”

Gewas zo lang mogelijk laten doorgroeien

Dat telers het gewas zo lang mogelijk laten doorgroeien, is ook te zien aan gegevens van keuringsdienst NAK. Volgens de NAK was begin deze week van ongeveer 8.000 hectare pootaardappelen het loof vernietigd. Inmiddels is 13 hectare als gerooid gemeld. In 2017 was eind juli van 14.000 hectare het loof vernietigd en van ruim 11.500 hectare was de toestemming voor loofvernietiging aangevraagd, veel meer dan dit jaar. Maar toen was daarvan pas 35 hectare pootgoed gerooid, omdat de vele regen de telers van het land hield.