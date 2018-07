Pootgoedexport eindigt in top-3

De pootaardappeluitvoer eindigt dit jaar in de top-3 op de ranglijst van grootste exporten aller tijden.

Alleen van oogst 2015 en oogst 2016 werd net iets meer pootgoed over de grens verkocht. De totale export van pootaardappelen uit oogst 2017 komt uit op 810.853 ton, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Daarmee is de uitvoer een fractie kleiner (233 ton) dan van oogst 2015. Maar het verschil ten opzichte van recordseizoen 2016-2017 valt maar heel klein uit (-13.256 ton, ofwel -1,6%). De achterstand ten opzichte van vorig jaar is daarmee heel veel kleiner dan vooraf werd verwacht.

Grotere verkoop van pootgoed aan België en Duitsland

Op grond van het bijzonder slechte consumptie-aardappelseizoen werd gerekend op een veel slechtere pootgoedafzet in Europa. Vooral door een grotere verkoop van pootgoed aan België en Duitsland valt de afzet binnen de EU alles mee. België importeerde een recordhoeveelheid van 104.464 ton. Daarmee werd de stijgende lijn in de verkoop aan België in de afgelopen jaren doorgezet. Vorig jaar werd voor het eerst de grens van 100.000 ton gepasseerd. Ter vergelijking: van oogst 2014 kochten de Belgen iets meer dan 76.000 ton pootgoed in Nederland.

Eenzelfde tendens doet zich voor in de pootgoedverkoop richting Duitsland. Daar steeg de afzet van Nederlands pootgoed naar 94.336 ton in het afgelopen jaar. De grotere afzet naar de buurlanden compenseerde de geringere uitvoer naar belangrijke vroege teeltgebieden in Italië en Spanje. Daardoor viel de totale afzet binnen de EU toch net iets kleiner uit dan een jaar geleden.