Poolprijs Nedato een vijfde boven beursprijs

De Nedato-poolprijs van de pool zonder voorverkoop komt voor week 13 uit op € 5,50 per 100 kilo.

Deze prijs is exclusief btw en is een gemiddelde over alle kwaliteiten en alle rassen. De pool zonder voorverkoop komt met dit resultaat toch nog 20% uit boven het gemiddelde van de notering van Potato.nl, aldus Nedato-directeur Wim van de Ree. Nedato maakte donderdagavond de poolprijzen bekend op haar telersvergadering.

‘Lastig seizoen’

Seizoen 2017-’18 was volgens Van de Ree een lastig seizoen. Een bovengemiddelde opbrengst van de aardappelen moest een weg vinden in een markt met nauwelijks vraagmomenten. Dat is voor het grootste deel wel gelukt. Aan het einde van het verkoopseizoen zijn er nog enkele partijen zonder bestemming. Betreffende telers worden collectief ondersteund in de prijsvorming. Dit effect is in de gerealiseerde poolprijzen verwerkt.

Verschillende prijsvormingssystemen

Het Nedato Flex Systeem geeft telers de mogelijkheid om een keuze te maken uit 5 verschillende prijsvormingssystemen. Naast de pool zonder voorverkoop zijn dat vaste prijzen, dagprijzen, klikcontracten en de Top en Bodempool. Veel telers kiezen voor een combinatie, om een optimale risicospreiding te bereiken.

De gemiddelde dagprijs bedroeg € 4,70 per 100 kilo

Dagprijzen minst lucratief

De gemiddelde contractprijs bedroeg € 13,87 per 100 kilo, afhankelijk van ras en levertijdstip. Op dagprijs verkopen bleek afgelopen jaar het minst lucratief. De gemiddelde dagprijs van alle rassen over het verkoopseizoen bedroeg € 4,70 per 100 kilo. De klikcontracten, inclusief afslag, kwam uit op € 5,35 per 100 kilo. De Top en Bodempool tot slot leverde een prijs op van € 8,48 per 100 kilo, afhankelijk van ras en aflevermoment.

Pool tafelaardappelen

Naast de pools voor fritesaardappelen heeft Nedato ook een pool voor tafelaardappelen. De gemiddelde gerealiseerde prijzen in de tafelaardappelpool komen uit op € 12,03 per 100 kilo. De variatie in prijzen is groot. Goede kwaliteiten worden sterk beloond en komen boven de € 14 uit.

Naast de hierboven genoemde telersprijzen in de pool, wordt na afloop van het boekjaar een dividend betaald aan de leden. In de laatste jaren is dat tussen de € 100 en € 167 per hectare geweest. Dit dividend is niet verwerkt in bovenstaande prijzen.