Pleksgewijs verhoogd risico op phytophthora

Op verschillende plekken is het risico op de schimmelachtige aardappelziekte phytophthora begin deze week hoger geweest dan in de periode daarvoor.

Dat blijkt uit de kaartjes van Dacom Farm Intelligence. Maandag 9 juli was in het Noorden hier en daar een licht verhoogd risico op een aantasting. In het Noordoosten was het dinsdag vooral riskant. Ook in Flevoland en Zeeland kleuren enkele stippen donkerder of oranje. Op woensdag zien we rode stippen in Zeeland; rood is het hoogste risico.

Artikel gaat verder onder de kaartjes



Het soms aanwezige phytophthorarisico neemt weer snel af. – Bron: Dacom

Altjo Medema van Dacom licht toe: “De dip in temperatuur en de geringe neerslag zorgen direct voor een verhoogde kans op infecties met phytophthora. Dat is van tijdelijke aard als de weersvoorspelling gelijk krijgt: droog en hogere temperaturen. Daar waar voldoende kan worden beregend en de gewassen flink groeien kan het microklimaat in het gewas wel zorgen voor grotere infectiekansen.”

Zelf haarden phytophthora melden

Boerderij publiceert wekelijks de kaartjes van Dacom, die het risico op een infectie aangeven. De kaartjes komen uit het spuitadvies-systeem van Dacom. Online heeft Boerderij een Phytophthoramonitor, een interactieve kaart waar haarden kunnen worden gemeld. Dit kan aardappeltelend Nederland inzicht verschaffen in de omvang van de ziekte.

Vooralsnog is daar 1 actieve haard bekend, vlak onder Emmen. Door de extreme droogte is het rustig op dit vlak.