PCA: kwart lagere opbrengst vroege rassen

Het vroege ras Amora zit na 91 groeidagen op een gemiddelde opbrengst van slechts 28 ton per hectare.

Dat is ruim 22% minder dan het langjarig gemiddelde, dat na 91 dagen 36 ton bedraagt. Dat blijkt uit proefrooiingen van het Belgische aardappelinstituut PCA.

Door het late plantseizoen en de extreme droogte is de opbrengst nu merkelijk minder. Vergeleken met vorig jaar, toen het ook zeer droog was, liggen de opbrengsten momenteel nog iets lager dan vorig jaar rond deze tijd. De groei is ook sneller afgetopt.

Er zit veel spreiding in de opbrengst tussen de bemonsterde percelen. Het slechtst opbrengende perceel noteerde een opbrengst van 15 ton, het best opbrengende perceel 47 ton.

Beregenen helpt

Het is erg droog in België en beregenen blijkt de aardappelen nog enigszins aan de groei te houden. De gemiddelde opbrengst van de beregende Amora-percelen zit op 37 ton, met een aangroei van 300 kilo per hectare per dag. De gemiddelde opbrengst van de niet-beregende percelen blijft steken op 24 ton. Met een aangroei van slechts 36 kilo per hectare per dag is de groei er uit.

Hetzelfde verschil is zichtbaar bij de grofte: de beregende percelen halen 80% of 29 ton per hectare grove aardappelen en de niet-beregende velden slechts 48% of 12 ton per hectare.

De kwaliteit is verder goed, en bakken ook goed.

Sinora 28% lager

Het ras Sinora is een fritesras dat iets later aan de maat is dan primeurras Amora. PCA bemonsterde Sinora afgelopen week voor de eerste maal. Ook in dit ras sterk teleurstellende opbrengsten. Sinora noteert na 87 groeidagen een gemiddelde opbrengst van 23 ton per hectare. Het langjarig gemiddelde ligt op 32 hectare, een verschil van 28%. Beregening leidde in dit ras amper tot hogere opbrengsten en meer grofte. De afrijping ligt op 33%, wat normaal is voor de tijd van het jaar maar vroeg gezien het aantal groeidagen. Door het natte voorjaar zijn de aardappelen zo’n 10 dagen later gepoot dan voorgaande jaren.