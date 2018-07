NVWA controleert beregeningsverbod bruinrot

De NVWA controleert op beregening van aardappelpercelen met oppervlaktewater.

In verschillende gebieden is het vanwege een mogelijke besmetting met bruinrot verboden om te beregenen met oppervlaktewater. Welke gebieden dit zijn, is te zien op de kaart die de NVWA heeft gepubliceerd. De controles vinden plaats vanaf de weg maar ook vanuit helikopters.

Alleen voor oppervlaktewater

De beregeningsverboden gelden alleen voor het gebruik van oppervlaktewater. Bronwater, leidingwater en opgevangen regenwater vallen erbuiten. Het beregeningsverbod in verband met bruinrot staat los van de regels voor het gebruik van (oppervlakte)water van onder meer de waterschappen.

Toezicht NVWA

Wanneer de NVWA bij een controle constateert dat een teler alsnog beregent in een van de verbodsgebieden, wordt het perceel aangemerkt als ‘waarschijnlijk besmet’ met bruinrot. Het bedrijf dan komt onder toezicht van de NVWA te staan en er kunnen beperkende maatregelen komen voor de afzet van de oogst van het betreffende perceel.