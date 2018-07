NEPG: aardappelareaal groeit met 1%

Nieuwe berekeningen in de 5 belangrijkste aardappelproductiegebieden in Noordwest-Europa (België, Duitsland, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië) tonen aan dat het aardappelareaal met 1% groeit naar 595.587 hectare.

Dat meldt de North-Western European Potato Growers (NEPG). In mei ging de NEPG nog uit van een stijging van 0,4%.

Het totale consumptieaardappelareaal groeit het meeste in Frankrijk (+3,6%), Duitsland (+2,4%) en Nederland (+1,8%). Het Britse areaal is overigens nog steeds gebaseerd op het 5-jarig gemiddelde. Voor Groot-Brittannië (-3,6%) en België (-0,6%) wordt een krimp verwacht.

Het vroege areaal in Duitsland is gelijk gebleven, en in Vlaanderen gekrompen met 2.670 hectare. De vroege oogst start in het Rijnland, waarna vroege aardappelen in Vlaanderen zullen worden gerooid. Uit eerste proefrooiingen van beregende vroege rassen blijkt dat de opbrengsten gemiddeld zijn; zo ook de drogestofgehaltes. Wel zijn er opkomstproblemen per perceel zichtbaar.

Volgens NEPG is het areaal ruim voldoende voor een balans in de markt tussen vraag en aanbod. De opbrengst per hectare heeft uiteindelijk een veel grotere impact op de markt dan de areaaluitbreiding. De extreme droogte en tekort aan water zorgen voor schade aan de gewassen, ook al wordt op korte termijn regen verwacht. De vraag is of de neerslag op tijd komt voor de latere rassen.

De extreme droogtezorgt voor schade aan de aardappelplanten. - Foto: Ruud Ploeg

Opkomstproblemen

Alle NEPG-landen melden opkomstproblemen. Dat heeft mede te maken met dat een deel van de pootgoedteelt van Duinkerken in Frankrijk tot Rügen in Duitsland aan de Oostzee. Er is laat geoogst vanwege zeer zware regenval aan het einde van de zomer 2017. De condities van veel pootgoed waren daardoor niet optimaal.

Daar komt bij dat het plantseizoen relatief lang is geweest. Alles bij elkaar zorgde dat ervoor dat in mei de eerste tekenen van een onregelmatige opkomst zichtbaar werden.