NAK: veel klasseverlagingen en late loofdoding

Het percentage klasseverlaging van pootgoed loopt gestaag op.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de NAK. Het percentage verlagingen ligt in week 28 op 14,6%. Dat is 2,5% meer dan een week eerder. Het percentage klasseverlaging is dit jaar hoog. In dezelfde week vorig jaar bedroeg het percentage verlaging 5,7% en in 2016 9,7%.

Hoog percentage afkeur

Ook het percentage afkeur is hoog. Dat ligt dit jaar op 2,1%, tegen 0,6% in 2017 en 1,5% in 2016.

In Zuid-Nederland lijkt de pootgoed van slechtere kwaliteit dan boven de grote rivieren, afgaande op de verlagings- en afkeuringscijfers. In het Zuiden is namelijk al 20,1% van het pootgoed in klasse verlaagd, terwijl op de Noordelijke klei slechts 11,1% in klasse is verlaagd. Hetzelfde beeld bij de afkeur. In het Zuiden is 3,8% van het pootgoed afgekeurd, terwijl dat in Noord-Nederland nog maar 1% is.

Bacterieziek oorzaak in 87% van gevallen

Bacterieziek blijft de hoofdoorzaak van alle verlagingen. In 87% van de gevallen betrof het bacterieziek. In 5% betrof het Mozaïekvirus en in 8% van de gevallen was er een andere oorzaak.

Vanwege de door de droogte stagnerende groei, komt de loofvernietiging laat op gang. In week 28 is volgens de NAK pas van 1.800 hectare van de 41.836 hectare pootgoed het loof vernietigd. Dat is 1.600 hectare meer dan vorige week. Normaal gesproken is rond deze tijd al van ruim 5.500 hectare het loof vernietigd.